Çorum, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

“Çorum Mobilya Dekorasyon İnşaat Yapı Fuarı” 13-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Konut ve mobilyaya dair tüm ürün ve çözümlerin sergileneceği fuar öncesi fuarın organizasyonunu yapan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Hüseyin Şahin, ziyarette fuarla ilgili bilgi verdi.

Şahin, fuarda yapı, inşaat, mobilya, iç mekân tasarımı, dekorasyon ve yapı teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getireceklerini belirterek hem sektör profesyonellerine hem de halka açık önemli bir ticaret ve tanıtım platformu oluşturacaklarını ifade etti.

Fuarın 13 ili kapsadığını aktaran Şahin, katılan firmaların ürün ve hizmetlerini tanıtma imkânı sunacaklarını söyleyerek, ziyaretçilerin ise yapı malzemelerinden modern mobilya ve dekorasyon trendlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini yakından inceleme fırsatı yakalayacaklarını kaydetti.

Şahin, ayrıca 2026 yılında farklı sektörlerle ilgili de fuarlar açacaklarını sözlerine ekledi.