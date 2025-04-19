Okullararası Modern Pentatlon (OkulBiatlonu)’nda kupalar sahiplerini buldu.

Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler kadın-erkek A ve B kategorilerinde yapılan müsabakalarda 65 sporcu mücadele etti.

Olimpik Yüzme Havuzu ve Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda yapılan yarışmalar sonunda katagorilerinde ilk sekize giren sporcular 3-4 Mayıs tarihlerinde Ordu’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

Minik B Kadın: 1. Betül Özdek (Albayrak İlkokulu), 2. Asya Esma Çeken (Ubeydigazi İlkokulu), 3. Berra Üngan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), 4. Zümra Doğan (Kocatepe İlkokulu). Minik B Erkek: 1. Ömer Üngan (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu).

Minik A Kadın: 1. Sevim Yüzgeç (Atatürk İlkokulu), 2. Cansu Seyis (Bahçelievler İlkokulu), 3. Asya Nur Kılıç (Bahçeşehir Koleji), 4. Beren Büyükcindil (Bahçelievler İlkokulu). Minik A Erkek: 1. Mert Burak Ercan (Ada Koleji), 2. Rüzgar Arif Bahçacı (Bahçelievler İlkokulu), 3. Miraç Demiral (İstaklal İlkokulu), 4. Miraç Çınar Demiral (Doğa Koleji).

Küçük Kadın: 1. Şebnem Burçe Çıldır (Salim Akaydın Ortaokulu), 2. Sezin İlkyaz (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 3. Zeynep Kılıç (Mustafa Kemal Ortotulu), 4. Erva Kuyumcu. Küçük Erkekler: 1. Doruk Can (Ted Koleji), 2. Kıvanç Kuyumcu (Ahmet Tevfik İleri), 3. Çınar Şahan (Ted Koleji), 4. Mustafa Egemen Çeken (Mustafa Kemal Ortaokulu).

Yıldız Kadınlar: 1. AysaAkoğlu (TED Koleji), 2. Beren Koldaş (Ted Koleji). 3. Eylül Kazancı (Salim Akaydın), 4. ada Zehra Kılıç (Bahçeşehir Koleji). Yıldız Erkekler: 1. Hakkı Baran Ünlü (TED Koleji), 2. Reşat Ali Aydın (TED Koleji), 3. Ata Bozkurt (Ted Koleji), 4. Yusuf Baran Çakıcı (23 Nisan Ortaokulu).

Genç Kadın B: 1. Damlanur Kurtoğlu (Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi). 2. Asya Karaman (Bahçelievler anadolu Lisesi), 3. Öykü Ada Erol (TED Koleji), 4. Beren Önal (Bahçelievler Anadolu Lisesi). Genç B Erkek), 1. Tuğrul Erzurum (Doğa Koleji). Genç A Kadın: 1. Nevane Örten, 2. Hilal Diyibüyük. Genç A Erkek : 1. Özdemir Kağan Öztürk (TEd Koleji