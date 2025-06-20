Muay Thai 1. Kademe Antrenör Kursu ilimizde başladı.

Muay Thai Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen 1. Kademe Antrenör kursu Yeni Spor Salonunda çanşamba günü başladı pazar günü sona erecek.

Çorum ve çevre illerden 44 kursiyerin katıldığı seminer İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz, Kurs Hocası Şahin Güler, Kurs Müdürü Sinan Duman, Oyun Kuralları Tuncay Karaal ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlisi Necati Çamiçi gözetmenliğinde yapılıyor.

Spor Salonu toplantı salonunda verilen dersler ile başlayan kursta son bölümde ise salonda uygulamalı ders verilecek.

Pazar günü yapılacak yazılı sınav sonunda başarılı olanlar antrenör belgesi almaya hak kazanacaklar.