28-30 Ocak 2025 tarihleri arasında Osmancık'ta yapılan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Osmancık ilçe Spor Salonu’nda yapılan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Okçuluk kulübü adına mücadele eden Muhammet Mahmut Sert tek erkeklerde bronz çift erkeklerde ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 12 il ve 16 kulüpten 56 sporcu katıldı.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, yaptığı açıklamada, şampiyonada derece yapan sporcuların milli takım kampına katılacağını, işitme engelli sporculardan uluslararası organizasyonlarda beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı hedeflediklerini belirten Şahin, "Osmancık ilçemizde düzenlediğimiz İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası bugün sona erdi. Çok üst düzey katılım oldu ve burada sporcularımız dereceler aldı. Dereceye giren sporcularımızdan seçtiğimiz oyuncularla üst düzey milli takım hazırlık ve gelişim kampları yapacağız. 2025 yılı içerisinde düzenlenecek hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Deaflympics'te işitme engelli sporcularımızdan beklentimiz yüksek." diye konuştu.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

Yıldız-Çift Kızlar : 1-Nisanur Mahiroğlu/Zeynep Naz Pamuk (Ankara Gençlik Merkezleri Gençlik Ve Spor Kulübü), 2-Sira Derin Akınsu/Birsen Bayrak (İzmir Yeşilay Spor Kulübü)

Yıldız-Karışık Çiftler: 1-Boran Yurtlu/Nisanur Mahiroğlu (Ankara Gençlik Merkezleri Gençlik Ve Spor Kulübü), 2-Burak Kurt/Sedanur Alcalık (Pamukkale Belediye Spor Kulübü), 3-Berat Sadettin Yılmaz/Ehlinaz Küçükceylan (Ferdi), 4-Kemal Yavuz/Birsen Bayrak (İzmir Yeşilay Spor Kulübü)

Yıldız-Tek Kızlar: 1-Zeynep Naz Pamuk (Ankara Gençlik Merkezleri Gençlik Ve Spor Kulübü), 2-Ehlinaz Küçükceylan (Ferdi), 3-Sedanur Alcalık (Pamukkale Belediye Spor Kulübü), 4-Buse Buruk (Ankara Gsm Spor Kulübü)

Yıldız-Tek Erkekler: 1-Burak Kurt (Pamukkale Belediye Spor Kulübü), 2-Boran Yurtlu (Ankara Gençlik Merkezleri Gençlik Ve Spor Kulübü), 3-Şaban Ali Uğurlu (Nevşehir Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü) 4-Berat Sadettin Yılmaz (Ferdi)

Minik-Karışık Çiftler: 1-Arif Ömer Aydoğdu/Feyza Nur İpek (Pamukkale Belediye Spor Kulübü), 2-Aras Çetindaş/Zeynep Ada Meşe (Ankara Gsm Spor Kulübü/Bilecik Gençlik Ve Spor Kulübü)

Minik-Tek Kızlar: 1-Feyza Nur İpek (Pamukkale Belediye Spor Kulübü), 2-Zeynep Ada Meşe (Bilecik Gençlik Ve Spor Kulübü)

Minik-Tek Erkekler: 1-Arif Ömer Aydoğdu (Pamukkale Belediye Spor Kulübü), 2-Aras Çetindaş (Ankara Gsm Spor Kulübü)

Büyük-Karışık Çiftler: 1-Doğukan Yılmaz/Gizem Nur Uludağ (Kaktüs Spor Kulübü), 2-Mert Nurettin Aydın/Telli Nur Ataş (Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü/Talas Spor Kulübü), 3-Hasan Baygeldi/Pelin Şahin (Elazığ Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü/Ankara Gsm Spor Kulübü), 3-Mustafa Sinmez/Elif Sahra Demirel (Kaktüs Spor Kulübü)

Büyük-Çift Kadınlar: 1-Nalan Kaygın/Hale Nur Küçüksevgili (Karabük Demirşehir Spor Kulübü), 2-Medinenur Öztürk/Pelin Şahin (İşitme Engelli Çocuklar Ve Aileler Spor Kulübü/Ankara Gsm Spor Kulübü), 3-Buse Buruk/Selver Karahasan (Ankara Gsm Spor Kulübü)

Büyük-Çift Erkekler: 1-Doğan Altun/Furkan Büyükgöze (Kaktüs Spor Kulübü/Ferdi, 2-Mehmet Emin Aktaş/Muhammed Mahmut Sert (Ankara Gençlik Merkezleri Gençlik Ve Spor Kulübü/Osmancık Okçuluk Spor Kulübü), 3-Cevat Kara/Mustafa Sinmez (Kaktüs Spor Kulübü), 4-Muhammed Emin Şahin/Selahattin Abdullah Yılmaz (Kastamonu Tenis Spor Kulübü/Pamukkale Belediye Spor Kulübü)

Büyük-Tek Kadınlar: 1-Hale Nur Küçüksevgili (Karabük Demirşehir Spor Kulübü, 2-Gizem Nur Uludağ (Kaktüs Spor Kulübü, 3-Elif Sahra Demirel (Kaktüs Spor Kulübü, 3-Nalan Kaygın (Karabük Demirşehir Spor Kulübü

Büyük-Tek Erkekler: 1-Furkan Büyükgöze (Ferdi), 2-Doğan Altun (Kaktüs Spor Kulübü), 3-Muhammed Mahmut Sert (Osmancık Okçuluk Spor Kulübü), 3-Mehmet Emin Aktaş (Ankara Gençlik Merkezleri Gençlik Ve Spor Kulübü).