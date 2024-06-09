Ünal Yem Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan’ın oğlu Haydar Can Sarıaslan, Emine Gümüş ile dünya evine girdi.

Zeliha-Yusuf Gümüş çiftinin kızı Emine Gümüş, Aynur-Muharrem Sarıaslan çiftinin oğlu Haydar Can Sarıaslan ile hayatını birleştirdi.

Dün akşam Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, çok sayıda iş insanı ve davetli ile Gümüş ve Sarıaslan aileleri katıldı.

Genç çiftin nikâhını kıyan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çifte mutluluklar diledi.

Hakimiyet, Emine-Haydar Can çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.