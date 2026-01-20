Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(SMMMO), muhasebe ücretlerine yüzde 40 zam yapıldığını açıkladı.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki ekonomik zorluklar, yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında meslektaşlarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi ve ofislerinin sürdürülebilirliğini sağlaması açısından TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi ile 2026 yılı için ücretlerin %40 artırımlı olarak uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.