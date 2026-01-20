Arca Çorum FK'da bir yandan transfer harekatı sürerken, bir yandan da ayrılıklar devam ediyor.

Devre arasında 6 oyuncuya imza attıran bugün de Fredy'i duyuracak olan kırmızı siyahlılarda tecrübeli kanat oyuncusu Geraldo'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiği öğrenildi.

Çorum FK'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım
Çorum FK'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım
İçeriği Görüntüle

Çorum FK'da Oğulcan Çağlayan'ın da takımdan ayrılması söz konusu.

2023-2024 sezonundan bu yana Çorum FK forması giyen Geraldo, Çorum FK formasıyla 63 maça çıkarak 9 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.

Geraldo iki sezondur yaşadığı sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı.

Muhabir: Fatih Battar