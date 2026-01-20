Arca Çorum FK'da bir yandan transfer harekatı sürerken, bir yandan da ayrılıklar devam ediyor.

Devre arasında 6 oyuncuya imza attıran bugün de Fredy'i duyuracak olan kırmızı siyahlılarda tecrübeli kanat oyuncusu Geraldo'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiği öğrenildi.

Çorum FK'da Oğulcan Çağlayan'ın da takımdan ayrılması söz konusu.

2023-2024 sezonundan bu yana Çorum FK forması giyen Geraldo, Çorum FK formasıyla 63 maça çıkarak 9 gol 12 asistlik katkı sağlamıştı.

Geraldo iki sezondur yaşadığı sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı.