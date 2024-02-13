Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere’nin Sungurlu’dan Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylığı yarın açıklanıyor.

Edindiğimiz bilgilere göre, bugün MHP Genel Merkezi'ne davet edilen Dere'nin adaylığı kesinleşti ve yarın kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Sungurlu'da sevilen ve ağırlığı olan bir kişi olarak da tanınan Dere'nin adaylığının kesinleşmesiyle Sungurlu'da yarış iyice kızıştı.

Sungurlu'da mevcut başkan Abdülkadir Şahiner bugün yeniden adaylığını duyururken, AK Parti Ömer Tök'ü, CHP ise Müslüma Salo'yu aday göstermişti. MHP'nin de Muhsin Dere'yi aday göstermesi ile kamuoyu seçimi kimin kazanacağını büyük bir merakla bekliyor.