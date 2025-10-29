Çorum'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konserde sahne alan Türk rock müziğinin güçlü sesi Murat Kekilli vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda konser düzenlendi.

Saat 19.00'da başlayan konsere Çorumlular yoğun ilgi gösterdi.

Gecede, ilk olarak Çorumlu sanatçı Oğuzhan Cevizci sahne aldı.

Daha sonra sahneye çıkan Türk Rock Müziği'nin güçlü seslerinden Murat Kekilli sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce kişi için söyledi.

Yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.



"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Konserde konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarını ve bizlere böylesine cennet bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Biz de Türk gençliği olarak, tüm mazlumların umudu olmanın bilinciyle bilimde, sanatta, kültürde ve sporda her alanda Allah’ın izniyle çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.