Geçtiğimiz sezon iki farklı takımda Çorum FK’ya rakip olan Mustafa Gürsel yeni sezonda kırmızı siyahlı takıma rakip olacak.

Gürsel iki yıl aradan sonra yeniden Bandırmaspor ile anlaştı.

Teknik Direktör olarak 2021-22 sezonunda Bandırmaspor’da göreve başlayan Mustafa Gürsel geçen sezon başında Ümraniyespor’da görev yaptı.

Kırmızı Beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Şubat ayında Kocaelispor ile anlaşan Mustafa Gürsel sezonun son haftasında Sakaryaspor mağlubiyeti ardından görevden ayrılmış ve yerine aynı takımı sezon başında çalıştıran Ertuğrul Sağlam gelmişti. Sağlam yönetiminde Çorum FK play-off maçına çıkan yeşil siyahlı takım elenmişti.

Mustafa Gürsel ilk teknik adamlık yaptığı Bandırmaspor ile yeni sezon için anlaştı.