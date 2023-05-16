HURŞİT BOZKURT

Gazetemiz köşe yazarlarından Eğitimci-Yazar Mustafa Özçatalbaş’ın “Yoksa Rüya mı?” isimli romanı Gülnar Yayınları tarafından yayınlandı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret eden Mustafa Özçatalbaş, yeni romanını hakkında bilgi verdi.

Özçatalbaş, kitapta Çorum’da ve İstanbul’da yaşanmış ibret ve ilham dolu, okuyucuyu çekip sürükleyen yaşanmış bir macerayı işlediğini söyledi.

‘ESERLERİMİ ‘SANAT TOPLUM İÇİNDİR’ ŞİARIYLA YAZIYORUM’

7. kitabını çıkartan Özçatalbaş, eserlerini “sanat sanat içindir” ilkesiyle değil, “sanat toplum içindir” inancıyla kaleme aldığını belirterek, “Bu görüşümüz tesadüfi değildir. Yarınlar için, daha yaşanılır bir dünya kurmak, daha mutlu insanlığı oluşturma sevdamız ve inancımızdan gelir bu. İlacını içmek istemeyen bir hastaya, ona çaktırmadan yemeğine, çayına koyarak verirsiniz ya biz de o kabil çalışır, iyileştirme mesajlarımızı öyle harmanlarız. Aşk, heyecan, gerilim, kahkaha, gözyaşı olmazsa olmazıdır elbette romanlrın. Okuyanın okuduğundan zevk alması daha çok etkilenmesi için belki de sayfa aralarında kendinden bir şeyler bulmasıyla kabildir. Yine belki biraz da terapi, rehabilite, kendini sorgulama, düşünmeye, yoruma sevk ediş olmalı ki; kişi okudukça kendini geliştirip güzelleştirebilsin” dedi.

KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR

Eserin basılmasında katkıda bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Sakkaoğlu Poşetçilik sahibi Kadir Sunel, yeğenleri Antalya Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Ayhan Özçatalbaş ve oğlu Ali Serdar Özçatalbaş’a teşekkür eden Özçatalbaş, yeni eserine ulaşmak isteyenlerin önümüzdeki günlerde Leblebicioğlu Eczanesi, Diken Eczanesi veya gazetemiz ile 0535 541 17 79 numaralı telefondan temin edebileceklerini söyledi.