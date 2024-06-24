Çorum FK eski futbolcularından Enes Nalbantoğlu iki yıl daha Karşıyaka ile anlaştı.

2022-23 sezonunda Belediye Kütahyaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Enes Nalbantoğlu aynı sezon devre arasında kiralık olarak Iğdır FK’ya gitmişti.

Geçen sezon başında kırmızı siyahlı takımla sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilen Enes Nalbantoğlu Karşıyaka ile anlaşmıştı.

Karşıyaka’da başarılı bir sezon geçiren Enes Nalbantoğlu kulübü ile yaptığı görüşmeler sonunda iki yıllık daha anlaşma sağlandı ve sözleşme yenileyerek kulübünde kaldı.