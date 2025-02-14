Çankırı’da yapılan Türkiye Savate Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın bir gümüş ve üçte bronz madalya kazandılar.

5-9 Şubat tarihleri arasında Çankırı’da yapılan Savate Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu.

Çorum’dan büyük bayanlar 48 kiloda Nazlıcan Aksoy tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandı. Yıldız erkekler 42 kiloda Murat Can Çalışkan finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yıldız bayanlar 51 kiloda Ceylin Hayal Eker, yıldız bayanlar 54 kiloda Tuba Çapar ve genç erkekler 80 kiloda Osman Coşar sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.