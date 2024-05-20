Okul Sporları Yıldız Kızlar Satranç Türkiye Şampiyonasında Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

13-17 Mayıs tarihlerinde Rize’de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonasında antrenörler Mazlum Karakurt ve Abbas Kolcu yönetimindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaoku, Huma Buğlem Layık, Tuana Tuzcu, Tuğçe Avucu, Nurbanu Boyraz, Sümeyye Fındıkçı ve Ecrin Çokçetin’den oluşan takımı ile zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.