27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ilk çeyrek final maçında Beyaz Saray Düğün Salonları son dakikaları nefes kesen maçta Kurt Elektrik’i 3-2 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İlk yarıyı Murat’ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Beyaz Saray önünde Kurt Elektirik 46. dakikada skoru 1-1 yaptı.

51. dakikada Turgay ve 58. dakikada Murat ile maçta 3-2 öne geçen Beyaz Saray Mustafa Karayurt’un kırmızı kart görmesi ile on kişi kaldı.

Uzatmalarda Mehmet Dalyan’ın golü ile farkı bire indiren Kurt Elektirik’in çabası penaltılara götürmeye yetmedi ve Beyaz Saray Düğün Salonları ilk yarı finalist takım oldu.