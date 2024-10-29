Boğazkale’de başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlanandı. Vatandaşlar, düzenlenen arz törenin ardından doğalgaza kavuştu.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ve vatandaşlar katıldı.

‘2004’E KADAR SADECE 5 İLDE DOĞALGAZ VARDI’

Törende konuşma yapan Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, 2004 yılına kadar Türkiye’de Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit olmak üzere sadece 5 şehirde doğalgaz kullanıldığını hatırlattı.

Doğalgaz piyasasının özelleştirilmesi ile birlikte, ilk doğalgaz arzı sağlanan ilin Çorum olduğunu belirten Kasım Kahraman, “Tüm ekibimizin üstün gayreti ile sektörde görülmemiş bir hızla, 139 gün gibi kısa bir sürede Çorum’u doğal gaz ile buluşturduk. Ardından Yozgat, Kastamonu, Çankırı ve Karabük illerini de doğal gaza ulaştırarak bölgemizde doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde önemli bir adım atmış olduk” dedi.

‘2005 YILINDAN SONRA İLÇELERDEN YOĞUN TALEP GELDİ’

2005 yılından sonra ilçelerden yoğun bir şekilde doğalgaz talepleri gelmeye başladığını aktaran Kahraman, “Cumhurbaşkanımızın “batıda ne varsa doğuda o olacak” anlayışı doğrultusunda, doğal gazı ilçelerimize ulaştırmaya başladık.

2006 yılında, Sungurlu ilçemizi, 2015 yılında; Alaca, Osmancık, İskilip ilçelerimizi, 2019 yılında; Mecitözü, Dodurga, Oğuzlar ilçelerimizi, 2022 yılında; Laçin, Bayat, Uğurludağ, Kargı ilçelerimizi,

2023 yılında; Ortaköy ilçemiz ve Aşdağul beldemizi doğal gazla buluşturduk” diye konuştu.

‘ÇORUM MERKEZ VE İLÇELERDE TOPLAM 3 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ KULLANILDI’

Şehir merkezi ve ilçelerde bugüne kadar toplam 3 milyar metreküp doğalgaz kullandığını vurgulayan Kahraman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum ilimizde 181.500 abonemize doğal gaz arzı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çorum şehir merkezi ve ilçelerinde bugüne kadar toplam 3 Milyar metreküp doğal gaz kullanılmıştır. Şayet doğal gaz olmasaydı, bu doğal gazın karşılığı olarak 3 milyon kamyon kömür kullanılacaktı. Bugün ise Boğazkale ilçemizi doğal gazın ekonomisi ve konforu ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel ilçemizin de hizmet verdiğimiz noktalar arasına katılmasıyla birlikte Çorum’da 13 ilçemizin tamamı doğal gaz ile buluşmuş oluyor. Boğazkale’de doğalgaz hattı tesis ettiğimiz cadde ve sokaklardan şu ana kadar 141 adet abonelik başvuru işlemi gerçekleştirilmiştir. Servis kutusu bulunan binalarda ise başvuru işlemlerine devam edilmektedir. Binalara doğal gaz verme işlemleri bugün itibarıyla başlamıştır.

‘3.5 MİLYON ABONEYE GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ HİZMET SUNUYORUZ’

Doğalgaz dağıtım faaliyeti yürüttüğümüz bölge sayısı her geçen gün artarken Anadolu’nun önemli bir değeri olan Ahlatcı Holding, yaptığı atılımlarla büyümesini hızla sürdürmekte, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Ahlatcı Holding olarak doğal gaz dağıtım faaliyetlerimiz, gün geçtikçe artmakta ve şu an 17 şehir ve 170 ilçede, toplam 1.750 çalışanımızla 3.5 milyon aboneye güvenli ve kesintisiz hizmet sunmak amacıyla 7/24 var gücümüzle çalışıyoruz.

Şirket misyonumuzun bir gereği olarak ileri teknoloji kullanarak, doğal gaz hizmetlerini müşterilerimize; güvenli, ekonomik, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde sunmak ve doğal gazlı yaşamı bölgemizde rutin hayatın parçası haline getirme amacımıza ulaştığımızı görmek bizler için son derece onur verici. Yılların kazandırdığı tecrübelerimizle, enerji alanındaki gelişmelere yaklaşımımız ve inancımızla hayata geçirdiğimiz projeler, bizi doğal gaz sektörünün öncü şirketlerinden birisi konumuna getirmiştir.

Boğazkale'nin doğal gaz konforuyla tanışması için yoğun çaba gösteren çalışma arkadaşlarımıza, yüklenici firma çalışanlarına, Boğazkale Belediye Başkanlığı'na, Çorum Valiliği'ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetimine ve yatırımlarımız konusunda her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ahlatcı’ya şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel ilçemize doğal gazın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Yapılan konuşmanın ardından doğalgaz meşaleleri yakıldı. Duaların ardından ilçelere doğalgaz arzı sağlandı.