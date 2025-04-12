Çorum 'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan karla kaplandı.

İlçede gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Aluçlu mevkisinde kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı'nın çevresindeki orman da beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

Yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahip baraj gölü, üzerini kaplayan sis bulutlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.