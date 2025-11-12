Çorumlu hemşehrimiz Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Nihat Köse (63) vefat etti.

Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Mersin'de ikamet eden, merhum emekli Öğretmen Mehmet Ali Köse'nin oğlu Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Veteriner Hekim Nihat Köse'nin vefatı derin üzüntü yarattı.

Kargı'yı çok seven ve memleketi Çorum'la bağını koparmayan Nihat Köse evli ve 2 kız babasıydı.

Köse için Adana'da tören düzenlendi. Köse'nin cenazesi bugün ikindi namazının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde defnedildi.