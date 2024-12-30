Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında öğretmen adayları için KPSS olmayacağını belirterek “ÖSYM ile yaptığımız protokolle Akademi Giriş Sınavı’nı organize ettik. Adaylar, bu yıl ilk defa 13 Temmuz’da bu sınava girecek, elde edecekleri skorlara göre Milli Eğitim Akademisi’ne dahil olacak” dedi.

Eğitim editörleriyle Sabancı Öğretmenevi’nde bir araya gelen Bakan Tekin, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayladığı programların sınavda yer alacağını belirtti.

2025 KPSS değil AGS yapılacak

2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ÖSYM ile ‘Akademi Giriş Sınavı’ (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz’da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS’nin KPSS’den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS’nin bir parçası olacak.

Mülakatta bin civarı adayın yeri değişti

Israrla deniyor ki “Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti.” Ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Dolayısıyla bu eleştiriler, “işte bunları da atayın” demek kabaca şu anlama geliyor: O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış oluruz eğer o dedikleri olursa.

20 bin öğretmenin ataması bir iki haftaya bitecek

Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyor hemen. Bu hafta biterse bu hafta, önümüzdeki hafta biterse önümüzdeki hafta başlar.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE TAVSİYE: 5 ve 9. sınıflar için öğrenci ve velilere tavsiyem sadece müfredat, okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı ve EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. 8 ve 12. sınıflardaki sınavın içeriği de bu materyale ve bu programa uygun olacak.

ÖZEL OKUL KİTAPLARI

Özel okul ücretleriyle ilgili bir soru üzerine bazı okulların eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna gittiklerini hatırlatan Tekin, “Orada bir düzenleme yapıyoruz. Mesela bizim bedava dağıttığımız kitap setine benzer bir kitap seti için 50 bin-60 bin TL isteyen özel okullar vardı. Velinin şunu bilmesi gerek, bakanlık tarafından yazılmış ücretsiz bir kitap varken fahiş fiyatlarla ders kitaplarına para ödenmesi çok anlamlı değil” diye konuştu.