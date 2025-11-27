Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, Millî Eğitim Bakanlığı koordinesinde 22-23-24 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde Çorum’u temsilen yer aldı.

Üç gün boyunca çeşitli kurum ziyaretleri, tarihi mekân incelemeleri ve özel programlara katılan Özçakır, hem ilimizi hem de öğretmenlik mesleğinin değerini ulusal düzeyde temsil etti.

Tarihi ve Manevi Mekânlara Anlamlı Ziyaretler

Program kapsamında öğretmenler; 1. TBMM, 2. TBMM, Hacı Bayram Veli Camii ve Taceddin Dergâhı gibi tarihimizin önemli mekânlarını ziyaret ederek Cumhuriyet’in kuruluş dönemine dair bilgiler aldı.

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) Ziyareti

Programın önemli duraklarından biri TUSAŞ oldu. Katılımcılar, Türkiye’nin millî havacılık ve uzay projelerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Mühendislerin milli muharip uçak çalışmaları, insansız hava araçları ve uzay sistemleri üzerine sundukları bilgiler büyük ilgi gördü.

Müdür Ender Özcan Özçakır, ziyaretle ilgili şunları ifade etti:

“TUSAŞ’ta mühendislerimizin neler başarabildiğini görmek, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gücünü yakından hissetmek gurur vericiydi. Bu tablo bize bir kez daha gösterdi ki eğitim, ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur. Dünya ile rekabet edebilen gençler yetiştirmenin onur verici bir sorumluluk olduğunu derinden hissettik.”

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Görüşme

Öğretmenler Günü programı kapsamında Bakan Yusuf Tekin ile yapılan görüşmede eğitimde kalite, öğretmen motivasyonu ve yeni eğitim vizyonu üzerine değerlendirmeler yapıldı. Özçakır, ayrıca görüşmede Bakan Tekin’e İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın selamını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Programı

Etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü buluşması ile devam etti. Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerin katıldığı programda mesleğin değeri ve eğitimde yeni hedefler vurgulandı.

Son Değerlendirme

Müdür Ender Özcan Özçakır, “Eğitime bakışımın merkezinde insan, sevgi ve adalet bulunuyor. Öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaran, öğretmenlerimizi güçlendiren bir okul kültürü oluşturmaya devam edeceğiz. Bu program, ilimizin ortak eğitim vizyonunun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

