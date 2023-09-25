Tahmini Okuma Süresi: dakika

Eğitim İş Çorum Şubesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın beyaz önlük kararını protesto ederek; "Öğretmene önlük dayatması yapılamaz' açıklaması yaptı.

Sendika'dan yapılan açıklamada;

"MEB okul idarelerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere "Öğretmen Önlüğü" verileceğini; bu çerçevede beden ölçülerini içeren bilgi girişlerinin 25 Eylül mesai sonuna kadar yapılması gerektiğini bildirmiştir. Öncelikle ve önemle altını çiziyoruz: Hiçbir arkadaşımız beden bilgisi vermek ve kendisine verilen önlüğü giymek mecburiyetinde değildir. İsteyen arkadaşlarımızın önlüklerini kullanma kararına saygı duyduğumuz gibi, istemeyen arkadaşlarımıza dayatma yapılmasına da geçit vermeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ndeki talebimiz, kılık kıyafetimizle uğraşmaması; eğitimin ve eğitim çalışanlarının gerçek sorunlarının çözümü için somut adımlar atmasıdır. Eğitim İş olarak sorunlarımızı yetkililere duyurmak için 24 Kasım 2023 Cuma günü iş bırakacak, 25 Kasım Cumartesi günü de Ankara'da buluşarak insanca yaşayacak ücret, eğitimde liyakat, laik ve bilimsel eğitim taleplerimizi haykıracağız." ifadelerini kullandı