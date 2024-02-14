Okçuluk İl Temsilcisi Erkan Tiryakioğlu ve sporcular Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında Okçuluk İl Temsilcisi Erkan Tiryakioğlu Vali Dağlı’ya okçuluk branşındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Tiryakioğlu okçuluğun gelişmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek Vali Dağlı’ya geleneksel okçuluk malzemesi hediye etti.

Vali Zülküf Dağlı ise ata sporlarından okçuluğun gelişimi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek ‘Okçuluk sporuna devletimizin büyük destek veriyor. Bu desteğin sonucunda da ülkemize büyük başarılar kazandırılıyor. Çorum’da da bu Okçuluğun gelişimi için çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz’ dedi.