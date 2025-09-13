YANGIN TATBİKATINDA ÖLDÜ

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir lisenin bahçesinde yapılan yangın tatbikatı sırasında tiner tenekesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Onur Zeki Akgün isimli öğrenci hayatını kaybetti.

Çok Programlı Lise'nin bahçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği genelge kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında okul bahçesine toplanan tahtaları öğretmen ve okul yöneticileri tiner dökerek tutuşturdu. Yangın sönmek üzereyken öğretmenlerden biri, tatbikata ilişkin fotoğraf çekilmediğini söyledi. Bunun üzerine sönmek üzere olan ateşi yeniden alevlendirmek istediler. Öğretmenlerden biri, öğrencilerden birine okul deposundaki tiner tenekesini getirmesini istedi. Öğrenci tineri getirdikten sonra öğretmeni, ateşin üzerine dökmesini söyledi.

Öğrencinin, 18 kiloluk tiner tenekesini ateşin üzerine dökmesiyle birlikte ortalık bir anda savaş alanına döndü. Tenekenin patlamasıyla öğrencilerden G.Ç. ve Onur Zeki Akgün alevler içinde kaldı. Bu sırada tatbikatı izleyen öğrenci ve öğretmenler sağa sola kaçıştı. Alev topuna dönen Onur Zeki Akgün ise okulun içine, tuvaletlere doğru koşmaya başladı. Akgün'ün yandığını gören bir öğretmen ve öğrenciler, okulun duvarında asılı olan (boş olduğu iddia edilen) yangın tüpüyle peşinden koştu.

Yangın tatbikatı öncesinde olay yerinde bulunması gereken ambulans ve itfaiye, okul yöneticileri tarafından talep edilmemişti. Hiçbir önlemin alınmadığı tatbikatta 11 öğrenci yaralanırken, Onur Zeki Akgün hayatını kaybetti.

Olayın ardından Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada öğretmenler ve okul yöneticileri birbirlerini suçladı. Okul Müdürü H.E., olay esnasında yetkiyi Müdür Yardımcısı S.A.'ya devrettiğini ve sorumluluğun onda olduğunu söyledi. Müdür Yardımcısı ise suçlamayı kabul etmedi; deponun anahtarının zaten kendisinde olmadığını belirtti. Duruşmada yöneticilerden M.N.D., tatbikat esnasında imza yetkisinin okul müdürü H.E.'de olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti. Öğretmenlerden G.K. ise öğrenci G.Ç.'ye tineri dökmesi yönünde talimat vermediğini savundu. Tatbikattan sorumlu öğretmenlerden C.S. ise olayla ilgisi olmadığını ifade etti.

Sanık avukatları, kusur tespiti için bilirkişi heyeti talep etti. Sivil savunma uzmanı ve hukukçulardan oluşan 3 kişilik heyet, tatbikatta kusuru olanları belirleyecek.

(30.3.2013 - milliyet.com.tr)

Alınacak Ders

Tatbikatlar, özellikle yangın tatbikatları, okullar için büyük risk taşır. "Söylersen unuturum, gösterirsen hatırlarım, yaptırırsan unutmam ve ihtiyaç halinde uygularım." sözünde olduğu gibi, olası afetlere hazırlık için tatbikatlar elzemdir. Ancak dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar vardır:

Tatbikatlarda, MEB talimatlarına uygun yazılı bir plan mutlaka olmalıdır. Plandaki görevler, hizmetliden üst yöneticiye kadar imza karşılığı tebliğ edilmelidir. Aksi hâlde sorumlu bulunamaz.

Tatbikatın durumuna göre emniyet, ambulans, itfaiye, doğalgaz gibi kurumlar resmî olarak davet edilmelidir.

Tatbikatlarda tiner, benzin gibi yanıcı maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Öğrenciler tatbikatın ana unsuru değil, yan unsuru olmalıdır. Katılımları sadece yetkililerin gözetiminde ve güvenli şekilde sağlanmalıdır.

"Bu zamana kadar olmadı, bundan sonra da olmaz." anlayışından vazgeçilmeli; en küçük olumsuzluk bile hesap edilmelidir. MEM'in sivil savunma uzmanı tarafından gönderilen özel çalışmalar titizlikle uygulanmalıdır.

"Çançeneçonçeneçinçiniçonçene" (yazın yatanı kışın büvelek tutar) sözü hiçbir zaman unutulmamalıdır.

