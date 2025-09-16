KAPI ÜZERİNE DÜŞTÜ

"Okulun bozuk kapısı 4 yaşındaki çocuğun üzerine düşerek ölümüne sebep oldu. Çocuğun babası Şevket Y. 'Çocuklarımın başarısı için burada olmak isterdim. Başka analar, babalar ağlamasın; çocuklar ölmesin. Tek istediğimiz kimse ağlamasın' diyerek gözyaşı döktü." (Memurlar Net)

Alınacak ders: Okulların kapıları, özellikle bahçe kapıları, büyük önem taşır. Okullar tatil olduğunda bile çocuklar kapılara binip onlarla oyun oynayabilir; bu durum kapıların yıpranmasına neden olur ve beklenmedik bir anda kapıların çocukların üzerine düşmesine yol açabilir. Öncelikle öğrencilere kapılara zarar vermemeleri, güvenli kullanım konusunda anlayacakları dilden sürekli bilinçlendirme yapılmalıdır. Ayrıca kapıların rutin kontrolleri sağlanmalı; özellikle nöbetçi amirler ve öğretmenler bu konuda daha titiz olmalıdır.

OKUL KAPISINA SIKIŞTI

"İzmir'de 11. sınıf öğrencisi Anıl Erden, Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'ndeki otomatik kapıya sıkışarak öldü. Okulun eski müdürü ve görevli personel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası istenildi." (5.2.2011 - Basın)

Alınacak ders: Apartmanlardaki, kurumlardaki ve okullardaki otomatik kapılar, dikkatli kullanılmadığı takdirde tehlike oluşturur. Öncelikle bu kapıların periyodik bakımları yapılmalı, öğrenciler ve personel doğru kullanım konusunda bilinçlendirilmelidir. Telefonla konuşurken, kulaklıkla müzik dinlerken veya arkadaşlarla şakalaşırken kapıdan geçerken dikkatli olunması gerektiği vurgulanmalıdır. Her yıl birçok insanın canı yanıyor; ama ne yazık ki gerekli dersler yeterince alınmıyor.

FLORSAN LAMBA DÜŞTÜ

"Sınıftaki flüoresan lamba sıranın üzerine düşünce parçalandı ve içerisindeki cıva yayıldı. Tedbir olarak öğrenciler acile götürüldü. Cam parçalarının öğrencilerin gözüne gelmemesi büyük bir tehlikeyi önledi." (Merkez Bahçelievler İlkokulu - 2013, Çorum)

Alınacak ders: Okullardaki (sınıflar, koridorlar, laboratuvarlar, kütüphaneler, spor salonları vb.) tüm flüoresan lambalar klipsle sabitlenmelidir. Bazen yuvasına iyi oturmadığı için kendiliğinden düşer; bazen çocukların top veya başka bir şeyin dokundurmasıyla düşebilir. Sabitlemenin yanı sıra, öğrencilere top veya diğer nesnelerle lambalara dokunmamaları gerektiği konusunda zaman zaman anlayacakları dilden uyarılar yapılmalıdır.

ÖNERİ:

POŞETTE BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Maalesef toplum olarak doğal afetlere (deprem, yangın, NBC, sel, çığ vb.) veya doğru ilk yardım, trafik kuralları, ev-çevre kazaları ve korunma konularına gerektiği kadar önem veremiyoruz. Bu nedenle kazalar eksik olmuyor; eften püften sebeplerle sürekli can ve mal kaybı yaşanıyor. Genellikle "şükür az oldu" veya "mal kaybıyla atlattık" türü beyanlarla geçiştiriyoruz. Oysa kazalar çoğunlukla aynı; sadece mekânlar değişiyor. Acı ve gözyaşı devam ediyor. Esas amaç, sorunu kökünden kurutmaktır.

Avrupa'da çocuklar dahi (örneğin ABD'de üç yaşındaki bir çocuk sara hastası annesini kurtarmış; İngiltere'de köpek sahibi kriz geçiren sahibine yardım istemiş vb.) bilinçli ilk yardım rolleri üstlenebiliyor. Bizde ise hem cahil hem okumuş pek çok kişi çoğunlukla habersiz kalıyor. Verdiğimiz seminerlerde bu tür konuların öncelikli olmadığını üzülerek gözlemliyoruz.

Bunun için mevsimine göre "POŞETTE EĞİTİM" verilse çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bu bir öneri; direk reddetmek yerine, ilgililer "daha güzel ne olabilir?" diye düşünebilir.

Poşette afet eğitimi için AVM'ler, büyük market zincirleri vb. ile iş birliği yapılabilir. Poşetlerin üzerine aşağıdaki bilgilerden sadece bir tanesi basılabilir:

"Saçak altında durmayınız. Buz sarkıtı düşebilir."

"Telefon şarjdayken konuşmayınız. Patlayabilir."

"Televizyonu çalışırken nemli bezle silmeyiniz. Patlayabilir."

"Acil: 112 - Doğalgaz: 187"

"Soba ön ve arka kapaklarını tamamen kapatmayınız."

"Çamaşırlarınızı sobanın yanına asıp uyumayınız."

"Bina dairelerine yanıcı maddeler koymayalım."

"Çatı kapaklarını mutlaka kilitli tutalım."

TAVSİYE: