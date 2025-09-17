ÇOCUĞUN

BAŞINA MERMER DÜŞTÜ

"Isparta'daki bir ilköğretim okulunun bahçesinde ders çalışan 8 yaşındaki çocuğun başına, okulun birinci katında pencere kenarında bulunan yaklaşık 60 santimlik mermer parçası düştü. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öğrencinin annesi, olayda ihmal söz konusu olduğunu belirterek, "Mermer düşerken başka bir yere çarparak oğlumun başına isabet etmiş. Bir de doğrudan gelseydi herhalde başını ikiye ayıracaktı. Okul idarecilerinin bu tür konulara daha hassas olmaları gerekiyor" dedi. (11.01.2011 - sabah.com.tr)

Alınacak ders: Okulların pencereleri çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir. Özellikle anaokullarında, ilkokullarda ve ortaokullarda daha büyük önem taşır. Bazen pencere kaydının düzenli sabitlenmemesi nedeniyle pencerenin tamamen düşmesi, bazen camın patlaması, bazen de yıpranan mermerlerin koparak düşmesi yaşanabilmektedir. Şakalaşırken öğrencilerin düşmesi ise işin cabasıdır; çünkü öğrenci öğrenciliğini yapacaktır.

Bu nedenle öncelikle inşaat aşamasında gereken hassasiyet gösterilmeli, sonrasında da bina koruma ve güvenlik amiri ile yardımcıları tarafından düzenli görsel kontroller yapılmalıdır. Varsa eksiklikler, vakit kaybetmeden giderilmelidir. Ayrıca öğrenciler, anlayacakları dilden ve hayatın içinden örneklerle periyodik olarak bilinçlendirilmelidir.

Ama maalesef ülkemizde yaşanan kazalar çoğunlukla aynı kalmakta, sadece mekânlar değişmektedir. Bu durum da duyarlı insanları derinden üzmektedir…

KAZAN PATLADI

Geçmiş yıllarda bir ilimizde okulun kalorifer kazanı patlamış ve iki öğrenci hayatını kaybetmişti. Soruşturma sonucunda, okul müdürünün patlamadan önce kalorifer kazanıyla ilgili taleplerini ilçeye, ilçenin de İl'e yazdığı, ancak İl'de herhangi bir işlem yapılmadığı belirlenmişti. Ölüm olayı olması nedeniyle zamanın yetkilileri çok sıkıntı çekti. En az 20 defa beni aradılar. Sivil savunma tedbirlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. (Mehmet Polat - E. Sav. Sekreteri - 2009)

Alınacak ders: Kazan daireleri, okulların, tüm kurumların ve apartmanların en riskli mekânlarındandır. En ufak ihmal, telafisi mümkün olmayan kazalara sebep olabilir. Bu nedenle öncelikle buralardan sorumlu olan personelin ehil olması (ateşçi belgesine sahip olması), periyodik kontrol ve bakımların aksatılmaması, eksiklik varsa hiç vakit kaybetmeden giderilmesi (gerekirse kazanların yakılmaması) gerekmektedir.

İnternete baktığınızda kalorifer kazanı patlamalarıyla ilgili haberlerin azımsanmayacak kadar çok olduğunu görürsünüz. Siz hiç Japonya'da "kalorifer kazanı patladı, elektrik kontağından yangın çıktı, şu kadar kişi öldü" türünden bir haber duydunuz mu? Ben duymadım.

AKILLI TÜRK

II. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da toplu tasarruf başlar. Herkese marketten bir ekmek verilir. Ancak bizim akıllı Türk (!) 5 ekmek almıştır. Bunu nasıl becerdiğini soran Alman'a:

"Gayet kolay. 5 markete uğrayınca oldu" der. Bunun üzerine güngörmüş Alman:

"Demek onun için siz burada işçi, biz patron olduk" diye cevap verir.

Ne dersiniz? Alman haksız mı?

Sevdiğim söz:

"Âlimlere 'Niçin öğretmediniz?' sorusu sorulmadan cahillere 'Niçin öğrenmediniz?' sorusu sorulmayacaktır." (Hz. Ali)

TAVSİYE: 50 yıllık birikimimle hazırladığım ve içinde 660 farklı nükteli nasihat barındıran Mahirane Söylemler, Susamak, Depremle Yaşamak, Kazalar Geliyorum Demez ve Hayallerin Peşinde-1 isimli kitaplarımı okumanızı ve evlatlarınıza da okutturmanızı gönülden tavsiye ederim.