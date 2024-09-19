Eğitim ve Öğretim yılının başlamasının ardından Okul Sporları faaliyetlerine başladı. Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile Okul Sporları İl Temsilcisi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ilçeleri ziyaretlerine başladı.

Şenyuva ve Türkay ilk olarak Uğurludağ ilçesini ziyaret ettiler. Ziyarete İlçe Spor Müdürü Arif Şen, İlçe Milli İğitim Müdürü Mustafa Birol ve Halk Eğitim Müdürü Celal İçbudak katıldılar. İlçede bulunan spor tesislerini ve ardından okulları ziyaret eden Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ilçedeki spor faaliyetleri ve okullardaki spor etkinlikleri konusunda bilgiler aldı.

Okulların sportif faaliyetlere katılmasının önemini belirten Şenyuva amaçlarının il birinciliğine katılımı artırmak ve çocukları gençleri spor alanlarına çekmek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl okul sporlarına katılımda rekor kırıldığını belirten Şenyuva bu yılda aynı şekilde katılımı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyaret sırasında okulların talepleri ve istekleri konusunda bilgiler alan Şube Müdürü Ayşe Şenyuva imkanlar ölçüsünde ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Okul Sporları ekibi ziyaretlerini diğer ilçelerde sürdürecek.