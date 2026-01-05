Okullararası düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks İl Birinciliği’nde dereceye giren öğrenciler belli oldu. Hafta sonunda Yeni Spor Salonu’nda yapılan il birinciliği müsabakalarına 30 öğrenci mücadele etti.

Point fight, kick light, müzikli form ve kreatif form olmak üzere 4 kategorideyapılan müsabakalar Kick Boks İl Temsilcisi Aydın Fırat gözetiminde yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;

Yıldız erkek kick light 47 kilo: 1.H.Eymen Soyan (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 69 kilo: 1.Deniz Gazi Sezgin (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu).Yıldız erkek point fight 32 kilo: 1.Enes Yücedağ (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 42 kilo: 1.Arzhin Mirzai (Dr.Sadık Ahmet), 2.Yusuf Ertürk (Dr.Sadık Ahmet), 47 kilo: 1.Gökdeniz Irmak (Mustafa Kemal Ortaokulu), 2.Erol Yıldız (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), 52 kilo: 1.Yusuf Babaoğlu (Necmettin Erbakan Ortaokulu), 2.İbrahim Efe Alameşe (Necmettin Erbakan Ortaokulu).

Yıldız kızlar point fight 30 kilo: 1.Yağmur Ada Uzuner (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Kıvılcım Karaman (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 36 kilo: 1.Esma Şimşek (Cumhuriyet Ortaokulu).Yıldız kızlar kick light 37 kilo: 1.Damla Güleç (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), 50 kilo: 1.Rüya Baş (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 55 kilo: 1.Tuba Çapar (Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 2.Belinay Toprak (Yunus Emre Ortaokulu), 3.Elis Yağmur Yıldırım (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 65 kilo: 1.Buğlem Gül Keser (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu).

Küçük erkek point fight 32 kilo: 1.Halil Çınar Hamgir (Salim Akaydın Ortaokulu), 37 kilo: 1.Bedirhan Şentürk (Suheybi Rumi İmam Hatip), +47 kilo: 1.Çınar Soyan (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Yalçınhan Yalçın (Mehmet Akif Ersoy), 3.Cemal Asaf Sağlam (Kocatepe Ortaokulu).Küçük kızlar point fight 32 kilo: 1.Ada Ergül (Yavruturna Ortaokulu), +47 kilo: 1.Elanur Altan (Yavruturna Ortaokulu).Yıldız kızlar müzikli form: 1.Melisa Albasan (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu).Yıldız kızlar kreatif form: 1.Rüveyda Türker (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu).

Müsabakalar sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan öğrenciler Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı.