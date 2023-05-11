MURAT KARASU

Görev süresi dolan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, gazetemize veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Kavuncu, “Olayları siyaset üstü bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Artık mesele şu aday bu parti meselesi değil mesele kazanımlara sahip çıkarak Türkiye yüzyılını inşa etme meselesidir” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Milletvekili Erol Kavuncu, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

‘MAZLUMLARIN KADERİNİ BELİRLEYECEĞİZ’

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta tarihi bir seçime gittiğini belirten Kavuncu, “Yüzyılın seçimlerine saatler kala tarihi önemine ve sorumluluğumuzun oldukça büyük olmasına binaen 14 Mayıs için çağrımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Zira bu seçimde sadece ülkemizin ve çocuklarımızın kaderi değil, bir bütün İslam coğrafyasının ve umutlarını bize bağlamış tüm mazlumların kaderini belirleyeceğiz” diye konuştu.

Emperyalistlerin her dönemde değişik argümanlarla Türkiye’yi kontrolünde tutarak hedeflerinden alıkoyduğunu ifade eden Kavuncu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:“Maalesef Türkiye, anti-demokratik, darbeci, vesayetçi bir anlayışla, toplumu dizayn eden politikalarla, milletin vermediği desteği küresel kötülüklerden ve elitlerden alan vesayet odaklarının yönetiminde, 80 yıllık bir kayıpla sayısız zulümler, tarifsiz acılar yaşadı. Ortadoğu’nun zenginliklerini sömürerek semiren emperyaller, her dönemde değişik argümanlarla Türkiye’yi kontrolünde tutarak hedeflerinden alıkoydu.

‘İKTİDARIMIZDA ÜLKEMİZ BÜYÜYÜP GÜÇLENDİ’

Gelinen nokta itibariyle, 2002 Seçimlerinde ülkemizin demokrasi tarihinde bir milat yaşandı ve Ak kadrolar iktidar olup iş başına geçti. Türkiye o günden bu yana bağımsızlık mücadelesi veriyor. Kesintisiz 20 yıllık Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarlarımız döneminde, milli iradenin önündeki engeller kaldırılarak vatandaşın nefes alabilmesi; askeri, yargısal, bürokratik, medyatik, ekonomik vesayet odaklarının zaptu rapt altına alınması için büyük bedeller ödendi. Türkiye’nin altyapı eksikleri giderildi, asırlık hayaller gerçeğe dönüştürüldü. Türkiye’nin yerli ve milli üretim anlayışı sebze, meyveden, uçaklara, gemilere, tanklara, arabalara evrildi. Petrol ve doğalgaz keşifleri gerçekleştirilip, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji projeleri hayata geçirildi. Yapılamaz denilen ne varsa hepsi yapıldı. Ülkemiz büyüyüp güçlendi, milletimiz huzurlu ve güvenli bir hayata kavuştu.”

‘TÜRKİYE BÖLGESEL BİR GÜÇ’

Türkiye’nin artık bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu ve dünyada oyun değiştirici lider ülkelerden biri olmak üzere olduğunu vurgulayan Kavuncu, şu açıklamalarda bulundu: “Emperyallerin zenginliklerini sömürdüğü Ortadoğu’da tüm oyunları bozacak, “Dünya Beşten Büyüktür, Adil Bir Dünya Mümkündür” şiarıyla bozuk dünya düzenini tarumar edip tüm insanlığa huzur ve mutluluğu getirecektir.

Kukla olmaktan çıkıp, tüm engellemelerine rağmen başaran Türkiye’yi ve bencilce kurguladıkları sistemin çökeceğini gören küresel kan emicilerin gözleri bu gün tamamen kararmış durumdadır. PKK’yı başımıza musallat edenler, FETÖ ile 15 Temmuzda yapamadıklarını bu kez bizzat yapmak için korkunç planlar içerisindedirler. Hem Türkiye’nin hem de Ortadoğu’nun zenginliklerini bir yüz yıl daha sömürmek istiyorlar.

Joe Biden’ın dediği 'muhalefet ve ekonomik darbe ile Erdoğan ı yenme' projesi aşama aşama uygulanmak istenmektedir. Güdümünde kim varsa doldurdukları, kendi çıkarından başka bir şey düşünmeyen muhalefet, parası verilerek çöplere dökülen gıdalar, sahada halkı galeyana getirmeye çalışan provokatör operatörler saymakla bitmez. Tabi bunlar buz dağının görünen kısmı, peki ya görünmeyen kısmında ne vardır?

‘ÖZERKLİK VAADİ BAŞLI BAŞINA SİNSİ BİR PLANDIR’

"Bedava peynir, sadece fare kapanında olur." 300 milyar dolar para getireceğini söyleyip, zaten yapmayacağı her türlü vaadi şuursuzca verenler bu ülkeye tuzak kurmaktadırlar. Özerklik vaadi ise başlı başına ülkemizi felakete sürükleyecek sinsi bir plandır. Güya sureti haktan gözüküp, bebek, çocuk, kadın ve şehitlerimizin katili PKK’lılarla bir olanlar da hainlik projesinin bir parçasıdır.

Soğan, patates fiyatları, enflasyon, kişisel sebepler veya hangi sebeple olursa olsun bu yapıya verilecek her bir oy ülkemize bir kurşun, bir ihanet olarak geri dönecektir. Bu nedenle büyük oyunu görüp, kurgulanan tezgâhı bilip, vatanı böldürtmemek, Türkiye Yüzyılını başlatmak, bölgesel ve küresel barış ve huzuru tesis etmek için 14 Mayıs’ta emaneti ehline teslim etmek, hepimizin boynunun borcudur.

Bizim safımız, Türkiye'yi herkes için daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha güvenli bir ülke haline getirmek için hayatını kutlu davaya vakfetmiş, ömrünü mücadele ile milletine adamış olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı, AK Parti'mizin çatısıdır. Yıkmak, yok etmek, bozmak, devirmek üzerine kurgulanmış şer cephesinin karşısıdır.

Geldiğimiz nokta itibariyle olayları siyaset üstü bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Bize yalanlarla vaat edilen tozpembe rüyalardan uyanmalıyız. Artık mesele şu aday bu parti meselesi değil mesele kazanımlara sahip çıkarak Türkiye yüzyılını inşa etme meselesidir. Mesele vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, ezanımıza, mukaddesatımıza sahip çıkma meselesidir. Mesele İslam’ın sancaktarı Türkiye olarak tüm dünyada adaleti tesis etme meselesidir.100 yıl önce kurtuluş savaşını kazanarak egemenliğine kastedilen milletlere örnek olan aziz milletimiz bu gün de Türkiye Yüzyılı’ndaki başarılarıyla küresel emperyalizm karşısında ses çıkaramayan dünya mazlumlarına doğru yolu gösteren bir deniz feneri olacaktır.

Aziz milletimiz, sandık önüne konulduğunda bıkmadan, usanmadan, çok büyük bir katılım, feraset, basiret ve umutla, vatanımız ve bağımsızlığımız için daima en doğru kararı vermiştir. “Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır” sözünü yaşayarak tüm dünyaya gösteren milletimizin, bu günde istikbal ve istiklalimiz için aynı istikamette hareket edeceğinden hiç şüphemiz yoktur.

‘GENÇLERİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

14 Mayıs’ta vatanına, milletine, devletine, kadim değerlerine ölesiye bağlı aziz milletimizin kahraman evlatlarıyla, yerli ve milli gurumuz olan ne varsa karşı çıkanlara, millete tepeden bakanlara, bütün kutsallarını, değerlerini, ilkelerini ayaklar altına alanlara, iktidar hırsı içinde terör örgütleriyle pazarlık masasına oturanlara, LGBT gibi sapkın ideolojileri meşrulaştırarak aileyi, ahlakı, toplumsal yapıyı çökertmek ve gençleri zehirlemek isteyenlere geçit vermeyeceğiz.

''SİZE SÖZ, KANDİL'E BAHAR GELMEYECEK'

Gizli mesajlarla efendilerine selam çakan “Size Söz Bahalar Gelecek,” söylemiyle millete şirin gözükmeye çalışan siyasi muhterislere, teröristlere, hainlere ve kendini dünyanın efendisi sananlara aziz milletimizle son sözlerimiz şudur. Size söz Kandil’e bahar gelmeyecek. Size söz İmralı canisi ölene kadar hapiste çürüyecek, hain FETÖ Türkiye’ye geri dönemeyecek. Size söz vatanımız bölünmeyecek, ezanlarımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek. Size söz aziz milletimiz dünyanın kalbi Anadolu’da ilelebet payidar olacaktır.”