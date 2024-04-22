Sivas’ta yapılan Cenk İldem U 15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyespor’lu sporcular bir altın bir gümüş madalya kazandılar.

57 kiloda mücadele eden Ömer Vargeloğlu ile Utku İlbars tüm rakiplerini yenerek yükseldikleri final maçında karşı karşıya geldiler.

Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonasında 57 kiloda mücadele eden iki Çorum Belediyespor’lu güreşçi Ömer Vargeloğlu ve Utku İlbars finalde karşılaştı. Final maçında rakibini yenen Ömer Vargeloğlu Türkiye Şampiyonu olurken Utku İlbars ise gümüş madalya kazandı.

Ömer Vargeloğlu bu şampiyonluğu ile 15-17 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’da yapılacak olan U 15 Avrupa Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

U 15 Serbest Güreş’de 44 kiloda şampiyon olan Berat Veli Körpeş ile grekoromen stilde şampiyon olan Ömer Vargeloğlu Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyecekler.

Sıkletlerinde kürsüye çıkan serbest stilde Necati Bozkurt ile grekoromen stilde Utku İlbars ise milli takım kampında mücadele edecekler.