Ahlatcı Çorum FK bayramlaşmasının minik misafirleri vardı.

Kırmızı Siyahlı takımın önceki akşam haftanın ilk antrenmanı öncesinde yönetim, teknik heyet ve futbolcuların bayramlaşmasının minik misafirleri de vardı. Yönetim Kurulu üyelerinin çocukları ve arkadaşları bayramlaşma töreninde önce yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular ile bayramlaştılar.

Minik taraftarlar hayran oldukları futbolcular ile hem tanışma hemde sohbet etme imkanı buldular. Minik taraftarlar daha sonra yanında getirdikleri formalarını kırmızı siyahlı takım futbolcularına imzalattılar ve onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da minik taraftarlar ile yakından ilgilendi ve onlara bayramlaşma törenine katılmaları nedeni ile teşekkür etti.

Minik taraftarlar daha sonra haftanın ilk antrenmanını izledikten sonra babaları ile birlikte tesisden ayrıldılar.