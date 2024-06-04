Çorum FK’da teknik heyet kalacak ve gidecek futbolcuları belirledi. Bu konuda son kararı Başkan Oğuzhan Yalçın verecek. Serkan Özbalta ile devam kararı alan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyet yeni sezon planlamasını büyük oranda tamamladı.

Teknik Heyetin Başkan Oğuzhan Yalçın’ın oluşturacağı transfer bütçesine göre yeni sezon kadrosunu oluşturması bekleniyor. Bu konuda hafta içinde Başkan Yalçın ve Teknik Direktör Özbalta’nın bir araya gelerek bir dizi karar alması bekleniyor.