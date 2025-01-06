Çorum FK alt yapısından yetişen ve kırmızı siyahlı forma ile şampiyonluk yaşayan Onur Tekin bu sezon başı anlaştığı Somaspor’dan transfer görüşmesi yapmak için izin aldı.

Çorum’da PTTspor, İl Özel İdarespor ve Çorum FK alt yapısında oynadıktan sonra 2015 yılında profesyonel olarak kırmızı siyahlı takıma imza atan Onur Tekin kırmızı siyahlı takımın 3. ligde şampiyon olduğu yıl yaptığı penaltı kurtarışları ile dikkat çekmişti.

Ardından Ispartaspor, Vanspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor forması giyen Onur Tekin bu sezon başında ise Somaspor ile anlaşmıştı.

Tekin kulübünden izin alarak transfer görüşmelerine başladı.