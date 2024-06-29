Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gaziler ile sohbet eden Jandarma Genel Komutanı Çetin, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyarette, İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz ve Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert’in de hazır bulunduğu ziyarette Orgeneral Arif Çetin’e, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da eşlik etti.