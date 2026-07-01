Ortaköy’e, ilçede kullanımı her geçen gün artan elektrikli araçlar için Kent Meydanına ilk şarj istasyonu kuruldu.

Kurulan yeni sistemle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak müjdeyi veren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçenin modernizasyonu için teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirtti.

Başkan İsbir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gelişen teknolojiyle birlikte ilçemizde de elektrikli araç kullanım oranının arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin bu konudaki ihtiyaçlarına sessiz kalamazdık. Girişimlerimiz sonucunda Kent Meydanı Saat Kulesi civarına araç elektrik dolum sistemini kuruyoruz. İlçemizin ulaşım altyapısına modern ve çevreci bir soluk getiren bu projemiz tüm Ortaköy halkına hayırlı uğurlu olsun."

Kent Meydanı gibi merkezi bir noktada hizmete sunulan şarj istasyonu sayesinde, hem ilçe halkı hem de Ortaköy güzergahını kullanan sürücüler araçlarını güvenle ve hızla şarj edebilecek. Kurulan bu sistem, karbon salınımını azaltmaya yönelik çevre dostu araçların kullanımını teşvik ederken, Ortaköy'ün bölgedeki yenilikçi imajını da bir adım öne taşıyacak.

Geleceğin teknolojilerini Ortaköy ile buluşturmaya devam eden Belediye Başkanı Taner İsbir, ilerleyen süreçte ihtiyaca göre istasyon sayılarının artırılabileceğini belirtti.