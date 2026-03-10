Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 33, 34 ve 35. hafta programlarını duyurdu.
33. hafta 3 Nisan Cuma,4 Nisan Cumartesi ve 5 Nisan Pazar günleri oynanacak.
34. hafta ise 7 Nisan Salı, 8 Nisan Çarşamba ve 9 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Açıklanan takvimde 35. hafta, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü sahne alacak.
Arca Çorum FK 33.haftada 3 Nisan Cuma günü Bandırmaspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.
Kırmızı-siyahlı takım, Bandıma maçından 4 gün sonra da 34.hafta maçında Bodrum FK’yı ağırlayacak. 7 Nisan Salı günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak bu maç da yine saat 20.00’de başlayacak.
Arca Çorum FK, 35.haftada ise 11 Nisan Cumartesi günü, İstanbul’da Pendikspor’la karşılaşacak.
Pendik Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.
Trendyol 1. Lig’de 33, 34 ve 35. hafta maçları ve müsabakaların oynanacağı günler şu şekilde:
33. HAFTA
3 Nisan Cuma
14.30 Adana Demirspor - Manisa FK
17.00 Pendikspor - Atakaş Hatayspor
20.00 Bodrum FK - Ümraniyespor
20.00 Çorum FK - Bandırmaspor
4 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Vanspor FK
13.30 Sarıyerspor - Serikspor
16.00 Erzurumspor FK - Iğdır FK
19.00 Sakaryaspor - İstanbulspor
5 Nisan Pazar
16.00 Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor
34. HAFTA
7 Nisan Salı
14.30 Bandırmaspor - Sarıyerspor
14.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor
17.00 Manisa FK - Pendikspor
20.00 Çorum FK - Bodrum FK
8 Nisan Çarşamba
14.30 Serikspor - Van Spor FK
17.00 Iğdır FK - Ankara Keçiörengücü
20.00 Ümraniyespor - Sakaryaspor
9 Nisan Perşembe
17.00 Boluspor - Özbelsan Sivasspor
20.00 İstanbulspor - Erzurumspor FK
20.00 Esenler Erokspor - Amed Sportif Faaliyetler
35. HAFTA
11 Nisan Cumartesi
13.30 Sarıyerspor - Atakaş Hatayspor
16.00 Pendikspor - Çorum FK
19.00 Bodrum FK - Bandırmaspor
12 Nisan Pazar
13.30 Van Spor FK - Manisa FK
16.00 Adana Demirspor - Iğdır FK
19.00 Ankara Keçiörengücü - Serikspor
13 Nisan Pazartesi
17.00 Özbelsan Sivasspor - İstanbulspor
17.00 Erzurumspor FK - Boluspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ümraniyespor
20.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor