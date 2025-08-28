Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan daha sonra Hitit Üniversitesinden emekliye ayrılan Osman Yallım (61) dün hayatını kaybetti.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan bir çok branşta hakemlik ve saha komiserliği görevi yapan Atıcılık ve Halter branşlarında uluslararası hakemliğe yükselen Osman Yallım daha sonra Hitit Üniversitesi bünyesine geçti.

Burdaki çalışmalarının ardından emekliye ayrılan Osman Yallım yaklaşık bir yıldır süren tedavi sürecinin ardından dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Dört çocuk babası Osman Yallım’ın cenazesi dün ikindi namasını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarda toprağa verildi.