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HARUN AKKAYA

Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Ordu 52 Çamlıkspor’u 3-1 yenerek lige üç puanla başladı.

Kadınlar 2. Lig 14. grupta mücadele eden temsilcimiz Osmancık Belediyespor ilçe spor salonunda oynanan sezonun ilk maçında taraftar desteğine arkasına alarak başladı. İlk set büyük çekişmeye sahne oldu ve bu seti temsilcimiz 25-21’lik skorla alarak rakibi önünde 1-0 öne geçti ve moral buldu.

Büyük heyecan yaşanan maçın ikinci setinde ise uzatma sonunda 26-24’lük skorla galip ayrılan konuk takım 52 Çamlıkspor skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette ise maça yeniden ağırlığını koyan Osmancık Belediyespor rakibinin sete ortak olmasına izin vermeden ilk bölümde ele geçirdiği 6-0’lık seriyi set sonuna kadar koruyarak seti 25-20 kazandı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette ise moralli Osmancık Belediyespor baştan sona kadar üstün oynadığı seti hep önde götürdü ve 25-16’lık skorla alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve sezona üç puanla başladı.