Osmancık İlçe Müftülüğü, 2026 yılının ilk umre kafilesi Cuma sabahı düzenlenen programla kutsal topraklara uğurladı.

Cami avlusunda toplanan vatandaşların katılımıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle manevi bir atmosferde icra edildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, umre yolculuğunun önemine dikkat çekerek, bu sınırlı zaman diliminin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Müftü Koçak konuşmasında, umrenin sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda tam bir teslimiyet ve arınma süreci olduğunu belirterek, “Her şeyi memleketimizde bırakarak, adeta huzur-u ilahiye varır gibi bu ibadetin idrak edilmesi gerekir. Umrecilerimizin bu manevi iklimi dolu dolu yaşamalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İlçe Müftüsü Koçak tarafından yapılan ve gönüllere dokunan dua ile umrecilerin sağlık, huzur ve afiyet içerisinde gidip dönmeleri niyaz edildi. Duaların ardından 2026 yılının ilk umre kafilesi, yakınlarının gözyaşları ve iyi dilekleri eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.