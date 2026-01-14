Çorum merkeze bağlı Çatak köyünde yer alan Çatak Tabiat Parkı'nda bir aile yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
Mahsur kalan aile 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.
İhbarın ardından Çorum AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen kısa sürede bölgeye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, araçta mahsur kalan aileyi bulundukları yerden güvenli şekilde kurtararak tahliyelerini sağladı.
AFAD Çorum İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; ailenin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
