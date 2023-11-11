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Çorum 'un Osmancık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 100 fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Osmancık Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda fidan dikim etkinliği yapıldı.

Etkinlikte "Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Osmancık Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, ağaçlandırma seferberliği kapsamında etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Aytaş, "Burada 100 fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşlarımızın kendi ağaçlarını dikmesi için bin fidan ücretsiz dağıtıldı. Osmancık Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı bölgelerden Dodurga ve Laçin ilçelerimizde de 500 fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve öğrenciler, 100 fidanı toprakla buluşturdu.