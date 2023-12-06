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Okul Sporları Yıldız Erkekler futbol il birinciliğinde Osmancık’ta iki grupta sekiz takım merkezde ise dört okul tek grupta mücadele ediyor. 12 takımın mücadele ettiği grup maçları sonunda üç grup merkezinde ilk iki sırayı alan altı takım ikinci tura yükselecek.

Osmancık’ta A grubunda Osmancık atatürk, Osmancık Kamil, Meliha Rıfat Göbel ve Ahmet Yesevi İmam Hatip, B grubunda Osmancık Mehmet Akif Ersoy, Osmancık Öbektaş, Osmancık Nenehatun ve Osmancık Gökdere Ortaokulu mücadele ediyor. Merkezde ise dört takım Yavruturna, Yıldırım Beyazıt, Uğurludağ ve Özel Elit Koleji Ortaokulu mücadele ediyor.

Üçerli iki grupta oynanacak maçlar sonunda ise ilk iki takım yarı final ve final müsabakaları ile şampiyon takım 25 Aralık’ta belli olacak.