Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoldan çılan otomobilin takla atması neticesinde 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Ankara- Çorum karayolu 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A. idaresindeki 52 BR 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenidiPolis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatt