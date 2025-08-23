Çorum’un Dodurga ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.Y. (64) idaresindeki 19 DH 986 plakalı otomobil ile B.K'nin (21) kullandığı 19 AAS 184 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dodurga Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Muhabir: Anadolu Ajansı