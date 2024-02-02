Ahlatcı Çorum FK pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katılırken sakatlıktan çıkan Atakan Cangöz ve Masis takımdan ayrı olarak düz koşu yaptılar.

Koordinasyon hareketleri ile yapılan ısınma ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Çalışmada daha sonra yarı sahada Gençlerbirliği maçının oyun taktiğini yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta yine bireysel olarak uyarılarını devam ettirdi.

Çalışmanın son bölümünde ise oyun formatında bir çalışma yaptıran teknik heyet futbolcuların moralini yükseltmeye devam etti.

Ahlatcı Çorum FK pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.