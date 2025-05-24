Bulgaristan’da devam eden U 11 ve U 13 Masa Tenisi Balkan Şampiyonasında takımlar müsabakalarında Çorumlu sporcular Muhammet Emre Kantik ve Berat Özdemir ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

21 Mayıs’ta Bulgaristan’ın Albena kentinde yapılan 1. Minikler ve Küçükler Balkan Şampiyonası takım müsabakaları ile başladı. U 13 Karma milli takımı Çorum Belediyespord’dan Berat Özdemir, Ela Su Yönter, Ahmet Yiğit Gülenler, ve Armin Aydın'dan oluşan kadrosu ile ev sahibi Bulgaristan'ı 3-2 ve Yunanistan'ı 3-0 yendi. Grup birincisi olan Milliler çeyrek finalde Moldova'yı, yarı finalde ise Karadağ'ı aynı sonuçla 3-0 yenerek finale yükseldi. Milli takım finalde Romanya’ya 3-1 yenerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

U 11 erkek milli takımı ise Çorum Arenaspor kulübünden Muhammet Emre Kantik’in forma giydiği milli takım Ahmet Efe Yılmaz, Akif Emre Bucak’lı kadrosu ile grubunda, Moldova'yı 3-2, Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenerken, Romanya'ya 3-2 yenildi. Grubunu 2. tamamlayan Milliler çeyrek finalde Bosna Hersek'i, yarı finalde ise Yunanistan'ı aynı sonuçla 3-0 yenerek finale yükseldi. Finalde Romanya’ya yine aynı skorla 3-2 yenilerek Balkan ikincisi oldu.

Şampiyonada mücadele ferdi müsabakalar ile hafta sonu yapılacak maçlarla sona erecek.