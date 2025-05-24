Yüzme Milli Takımı Hazırlık Kampı 10-16 Haziran 2025 Tarihleri Arasında Çorum’da yapılacak.

2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Yüzme Milli Takımı sporcuları, 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında Çorum’da kampa giriyor.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek özel sporcularımız için büyük önem taşıyan bu kamp, yalnızca fiziksel hazırlığı değil; teknik gelişimi, stratejik planlamayı ve takım içi uyumu da kapsayan çok yönlü bir çalışma süreci olarak planlandı.

Kamp boyunca gerçekleştirilecek antrenmanlar, performans testleri, analizler ve bireysel çalışmalarla sporcularımızın en üst düzeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve ardından gelecek 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları, Türk sporunun ve özel sporcularımızın dünyaya kendilerini en iyi şekilde tanıtacağı çok değerli organizasyonlardır. Bu bilinçle, sporcularımızın hem fiziksel hem de psikolojik açıdan en iyi seviyeye ulaşmalarını sağlamak amacıyla kamp süreci büyük bir titizlikle planlanmıştır. Çorum ilinin ev sahipliği yapacağı bu kamp, sporcularımızın gelişimini hızlandıracak ve milli takım kadrolarının şekillenmesinde belirleyici rol oynayacaktır.

Çorum ili, son yıllarda spor altyapısında yaptığı yatırımlar ve spor dostu yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Modern yüzme tesisleri, konaklama imkanları ve sporcu dostu atmosferiyle bu kampın verimli geçmesi adına ideal bir ortam sunmaktadır. Kamp süresince Çorum halkının ve yerel yönetimlerin desteği, sporcularımıza moral kaynağı olacaktır.

Bu önemli kampın hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’a, Federasyon Asbaşkanı Ensar Kurt’a yüzme branş koordinatörü Muhsine Dalgıç yüzme milli takım antrenörü Çetin Koçak ve başta kamp sürecinin koordinasyonu olmak üzere her aşamada desteklerini esirgemeyen Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran’a en içten teşekkürlerimizi sunarız. Milli sporcularımıza başarılar diler, bu kampın ülkemiz adına yeni zaferlere vesile olmasını temenni ederiz.