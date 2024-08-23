Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okuluspor kulübü sporcu idareci ve öğretmenlerinden Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ziyaret.

Okul Müdürü Can Fırat Şahin, Beden Eğitimi Öğretmenleri Mehmet Ali Kurt ve Mehmet Civan ile birlikte, Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Spor Kulübü Özel sporcular Atletizm Cirit atma Türkiye şampiyonu ve Dünya 5.si Enes Borucu, Özel sporcular Atletizm 100.mt ve 400 mt Türkiye Şampiyonu Pınar Kurt, Özel Sporcular Judo il şampiyonu Ahmet Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Cemil Çağlar’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında Çağlar’a çiçek veren Özel Sporcular ve idarecilerine teşekkür etti. Çağlar, Özel Sporcuların her zaman yanında olacaklarını belirterek ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.