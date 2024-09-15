Özer Konteyner yönetimi, Sonbahar kampanyası adı altında cazip fiyatlarla ürün sunumuna başladı.

50 bin TL’den başlayan ve farklı ebatlarda olan yaşam evleri büyük ilgi görürken, firma genel müdürü Kemal Bolat, “Herkesin bir yaşam evi olsun ve en iyisini en hesaplı alsın istedik" dedi.

Özer Konteyner Yaşam Evleri’nin Çorum ve çevre sakinleri tarafından yoğun bir ilgi gördüğünü belirten firma yetkilileri, farklı dizayn ve ebat çalışmalarından oluşan konteyner çeşitlerinin olduğunu ifade ettiler.

Kemal Bolat, kampanyadan yararlanmak isteyen herkesi Yetsan Radyatör karşısı Ahlatcı Skoda Bayii arkasında bulunan showroomlarına davet etti.