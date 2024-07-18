Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’ın ağabeyi, Çorum’un tanınmış iş insanlarından Turgay Özkubat (60), bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum eşrafından merhum Arif Özkubat ile merhume Aysel Özkubat’ın oğulları, Kamuran Özdindar’ın kardeşi, Naki Özkubat, Nalan Adsan ve Handan Özkubat’ın ağabeyleri, Yiğit Ali Özkubat, Fulya Kılıçoğlu ve Öyküsu Özkubat’ın babaları, Uzay İnşaat Sahibi Murat Kılıçoğlu’nun kayınpederi olan Turgay Özkubat’ın cenazesi, yarın Akşemseddin Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.