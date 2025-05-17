İskilip Belediyespor’un kadın güreş takımında üç kardeş sporcu Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına çağrıldı.

U 17 kadın milli takımı 15 Mayıs’ta Trabzon’da kampa girdi ve 12 Haziran’a kadar çalışmalarını sürdürecek.

U 17 kadın kimli takım kampında İskilip Belediyespor’dan Özdenur Özmez ve Esma Özmez kardeşler milli mayoyu giymek için mücadele edecekler.

19 Mayıs pazartesi günü ‘de başlayacak U 20 Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında ise Esma Özmez Avrupa Şampiyonası için mücadele edecek.

İskilip Belediyespor güreş antrenörü Adem Uysal üç güreşcirir Avrupa Şampiyonasına hazırlık kampına çağrılmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Uysal üç kardeşinde Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giymesi halinde kürsüye çıkacaklarına inandığını belirterek başarılar diledi.